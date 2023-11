Migranti, consigliere Rama: "richiesta Pd espulsione? Al Pse sono seri"

"finora nostri amici italiani non hanno chiesto spiegazioni su accordo"

Al Pse ci sono "persone serie, noi comunque siamo aperti a discutere con chiunque abbia una visione diversa dalla nostra". Il consigliere del premier e leader del Partito socialista albanese Edi Rama, reagisce così con l'Adnkronos alla possibile richiesta del Pd di chiedere l'espulsione del Pssh dal Pse per via dell'accordo sui migranti firmato con l'Italia.

"Non abbiamo alcuna conferma ufficiale e per ora sembra un'interpretazione errata dei media - dice Endri Fuga - Siamo comunque aperti a discutere con chiunque abbia una visione diversa e a spiegare perché siamo fermamente convinti dell'accordo tra i due primi ministri".

Il consigliere di Rama sottolinea che "finora i nostri amici italiani del Pd non hanno chiesto alcuna spiegazione da parte nostra e non crediamo che chiederanno una cosa del genere come una "espulsione" del nostro partito dal Pse, perché sono persone serie".