C'è un'ipotesi di compromesso sul tema dei migranti. Il punto di incontro tra le posizioni di Italia e Germania, in ambito Ue, potrebbe essere rappresentato dal testo elaborato dalla presidenza spagnola per consentire un accordo sulla posizione negoziale del Consiglio sul regolamento sulle crisi migratorie sarà sul tavolo degli ambasciatori dei Paesi membri dell’Ue nel Coreper 2 oggi a Bruxelles.

Il testo è una mediazione tra le posizioni della Germania e quelle dell’Italia, in disaccordo sul ruolo delle Ong attive nel Mediterraneo Centrale e sul trattamento dei minori. Un accordo è possibile, visto che il tema è stato messo in agenda ieri (generalmente è un buon segno), ma non è ancora del tutto certo. Una prima fonte lo dà per sicuro. Una seconda fonte diplomatica Ue è cauta: "Ne discutono stamani in Coreper", si limita a dire. Una terza fonte diplomatica europea è possibilista: di norma, ricorda, la presidenza del Consiglio Ue mette sul tavolo un testo quando "pensa che ci sia un accordo", ma la bozza della posizione negoziale è arrivata alle delegazioni solo nella notte, "quindi vediamo se regge", conclude.

Lampedusa, nuovi sbarchi

Quattro sbarchi di migranti intanto si sono verificati nella notte sull'isola di Lampedusa. Complessivamente sono arrivate 254 persone. Nel primo sbarco sono stati soccorsi 98 migranti, nel secondo 59, nel terzo 43 e, infine, nel quarti, 54 migranti. Sono stati tutti trasferiti nell'hotspot dell'isola, dove al momento sono presenti 502 persone.. In mattinata è previsto il trasferimento di 180 persone con un volo charter OIM che raggiungerà Roma Fiumicino.