La portavoce dell'esecutivo Ue per le Migrazioni Anitta Hipper: "In contatto con autorità italiane per capirne di più"

Sulla norma che prevede la possibilità per un migrante irregolare in Italia, la cui richiesta di asilo sia stata respinta, di versare una cauzione da 4.983 euro per evitare la detenzione in un Cpr, la Commissione Europea è in "contatto con le autorità italiane per capire di più". Ma, secondo le direttive Ue, "le alternative alla detenzione devono passare il test di proporzionalità. E' importante avere le giuste salvaguardie per assicurarlo" e la cauzione "deve essere decisa sulla base di una valutazione individuale". Lo dice la portavoce dell'esecutivo Ue per le Migrazioni Anitta Hipper, a Bruxelles durante il briefing con la stampa.