''Essere omosessuale o essere donna non è una ragione sufficiente'' per chiedere asilo politico e godere della protezione internazionale riservata ai rifugiati. E' quanto dirà la ministra dell'Interno britannica Suella Braverman nell'intervento che terrà oggi all'American Enterprise Institute, un think tank a Washington, secondo anticipazioni di Sky News. La ministra, in carica da circa un anno, si chiederà se nel momento storico attuale valgano ancora i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951. Braverman aveva in precedenza contestato anche la Convenzione europea sui diritti umani e in particolare la sua influenza sul programma del governo britannico di deportazione verso il Ruanda.

"Vorrei essere chiara: ci sono ampie zone del mondo dove è estremamente difficile essere gay o essere donna. Dove le persone vengono perseguitate, è giusto che offriamo rifugio'', dirà la ministra secondo le anticipazioni. ''Ma non saremo in grado di sostenere un sistema di asilo se il ​​semplice fatto di essere gay, o di essere una donna, e di avere paura di essere discriminati nel proprio Paese di origine è sufficiente per ottenere protezione", aggiungerà.