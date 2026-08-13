Migranti, minori Ceuta: la sindaca di Valencia pressa il governo su fondi e condizioni

La prima cittadina Català (Pp) vuole più fondi e risorse per i minori migranti non accompagnati, sottolineando che il problema non è redistribuirli, ma stanziare le somme necessarie a "prendersene cura"

La sindaca di Valencia, María José Catalá (Pp), ha esortato oggi il governo spagnolo a destinare maggiori risorse alle comunità autonome prima di procedere alla distribuzione dei minori migranti non accompagnati a Ceuta. "Non si tratta di suddividerli, ma di prendersene cura", ha sottolineato.

Catalá ha mandato questo messaggio in risposta alle domande dei giornalisti sull'opportunità che il governo regionale valenciano accetti l'accoglienza di questi minori. La scorsa settimana, l'assessore regionale ai Servizi Sociali, Elena Albalat (Pp), aveva chiesto al governo di specificare la distribuzione dei minori migranti in arrivo a Ceuta tra le comunità autonome, sottolineando che i centri di accoglienza della Comunità Valenciana sono "sovraccarichi".

Il Ministero della Gioventù e dell'Infanzia ha convocato per oggi una riunione tecnica con i governi regionali focalizzata sull'assistenza ai minori migranti non accompagnati a Ceuta. Qualche giorno fa, la ministra dello Sviluppo Sociale, Sira Rego (Izquierda Unida), ha discusso con il presidente/sindaco di Ceuta, Juan Jesús Vivas (Partito Popolare), dell'"urgenza" di attivare "tutti i possibili processi di accoglienza" per prendersi cura dei minori migranti non accompagnati e ha identificato il ricongiungimento familiare come una "priorità".

In questo contesto, la sindaca Catalá ha sostenuto che il governo deve valutare "quali risorse abbiamo attualmente a disposizione per prenderci cura al meglio dei minori non accompagnati".

Tuttavia, ha sottolineato che "non si tratta di una questione di distribuzione", perché parlare in questi termini le dà "una strana e spiacevole sensazione", considerandola una questione di "risorse" per prendersi cura di loro adeguatamente.

"Il governo regionale ha informato il governo spagnolo che non disponiamo di risorse adeguate", ha spiegato. "Perché questi minori, quando non hanno risorse adeguate, si trovano effettivamente in una situazione personale terribile. Ma anche, come società, non possiamo tollerare che si tratti di una questione di distribuzione: è una questione di risorse."

La sindaca ha chiesto "dove sono le risorse", "in quali condizioni", "con quale cura" e "con quale assistenza sociale, sanitaria ed educativa" verranno affidati i bambini migranti che arriveranno a Ceuta, nonché "dove verranno alloggiati. In definitiva, è fondamentale non parlare di distribuzione, ma di risorse", ha ribadito.

Per tutte queste ragioni, Catalá ha esortato il governo a "stabilire dove andranno questi bambini in base alle risorse disponibili. Altrimenti, si tratterebbe di un'assistenza inadeguata per questi bambini", ha avvertito.