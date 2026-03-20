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Migranti, Notarbartolo (Unhcr): "Minori non accompagnati, accoglienza qualificata e percorsi su misura"

20 marzo 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
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"I minori non accompagnati che giungono in Italia vanno protetti e messi nelle condizioni di costruire il proprio futuro": con il sostegno della Svizzera rafforzati servizi, tutele e integrazione nei centri in Italia. Così Marco Notarbartolo funzionario UNHCR in occasione della visita al centro per minori stranieri non accompagnati di Sicignano degli Alburni, nell'ambito del progetto promosso con il governo italiano e la Svizzera, dedicato al miglioramento della qualità dell'accoglienza e allo sviluppo di percorsi individualizzati di integrazione.

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