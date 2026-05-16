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Milatovic: "Montenegro 28° Ue membro nel 2028, siamo modello per i Balcani"

Jakov Milatović
Jakov Milatović
16 maggio 2026 | 16.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Montenegro entrerà nell'Unione Europea entro il 2028 come 28° Stato membro. Ne è convinto il presidente montenegrino Jakov Milatović, che lo ha dichiarato ai microfoni di Adnkronos a margine della Lennart Meri Conference di Tallinn. "Finalmente c'è il momento giusto: c'è volontà politica da parte dell'UE di avere almeno un nuovo Paese membro, e c'è volontà politica da parte del Montenegro di portare avanti le riforme", ha detto. Il Montenegro ha aperto tutti i capitoli negoziali e ne ha chiusi quasi la metà; l'obiettivo è chiudere i restanti entro l'inizio del prossimo anno, lasciando poi il tempo per la ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

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Sul bivio tra ingresso individuale e ingresso collettivo dei Balcani occidentali, Milatović ha specificato che "questo è un processo basato sul merito, e in questo senso il Montenegro è di gran lunga il più avanzato". Ha però precisato che è nel pieno interesse del suo Paese che tutti gli altri Stati della regione entrino nell'UE il prima possibile: "La stabilità e la prosperità dell'intera regione dipendono da questo."

Il presidente ha infine identificato nel Montenegro una funzione simbolica per il futuro dell'allargamento europeo. "C'è pessimismo nella regione sull'effettiva possibilità di accedere all'UE. Con la nostra adesione, l'Unione potrà inviare un messaggio potente a tutti gli altri: l'allargamento è possibile. Guardate, il Montenegro ce l'ha fatta", ha concluso Milatović.

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UE Unione Europea Montenegro allargamento europeo Boschi occidentali
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