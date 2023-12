Il presidente dell'Argentina in versione Arancia Meccanica? Una delle foto 'natalizie' Javier Milei su X non passa inosservata. Il neopresidente argentino, in un'immagine pubblicata da un profilo X che appoggia il capo di stato, formula auguri particolari. Milei impugna una mazza da baseball e con uno sguardo non proprio rassicurante augura "buone feste" con un avvertimento: "Attenti a non diventare comunisti". Al di là del messaggio che completa la cartolina natalizia, agli oltre 4 milioni di utenti che visualizzano il post non sfugge una somiglianza, casuale o cercata. Complice la posa assunta, Milei ricorda da vicino Malcolm McDowell nel ruolo di Alex, protagonista di Arancia Meccanica, diretto da Stanley Kubrick.