Minori migranti Ceuta: Galizia denuncia tagli e chiede fondi urgenti

La Galizia "rispetterà la legge, come ha sempre fatto", in caso di un'ipotetica nuova distribuzione dei minori migranti a seguito degli eventi di Ceuta, ma chiede al governo centrale pianificazione e risorse, "attualmente insufficienti". Lo ha dichiarato il direttore generale per la Famiglia, l'Infanzia e la Rivitalizzazione Demografica, Jacobo Rey, intervenendo alla commissione settoriale per l'Infanzia e l'Adolescenza convocata dal Ministero della Gioventù.

Come ha riferito ai media, Rey ha ribadito durante l'incontro che quanto accaduto a Ceuta non deve essere "normalizzato. Riteniamo molto pericoloso normalizzare questo evento e non assumersi alcuna responsabilità", ha affermato, ribadendo che il governo centrale è l'autorità competente in materia di controllo delle frontiere, "che attualmente è completamente fuori controllo".

"E questo significa che, ancora oggi, a quasi 15 giorni da questo afflusso - ha continuato - migliaia di minori, come ci è stato riferito oggi, continuano a essere trascurati nella città di Ceuta. Dal punto di vista dei bambini, questo è inaccettabile e, naturalmente, una responsabilità del governo spagnolo, che deve intervenire immediatamente".

Oltre a esprimere la propria solidarietà a Ceuta, l'amministrazione gallega ha chiesto al governo di stanziare "con urgenza" tutte le risorse necessarie per prendersi cura di questi migranti. In proposito, ha ricordato che alcune settimane fa il governo ha informato la Galizia e le altre comunità autonome di un taglio ai fondi destinati all'assistenza dei minori migranti. Nel caso della Galizia, la riduzione è stata dell'82%, rispetto all'importo stanziato nel 2025.

"In altre parole, da un lato, l'attenzione si concentra sulle comunità autonome, considerate le amministrazioni che devono risolvere un problema che non abbiamo creato noi, e dall'altro, contemporaneamente, il governo riduce i finanziamenti dell'82%", lamenta.

Jacobo Rey ha inoltre espresso la sua preoccupazione per quella che, a suo avviso, è una mancanza di "chiarezza" da parte dell'esecutivo in merito alla risoluzione del problema. "Negli ultimi giorni, abbiamo sentito membri del governo prevedere una riduzione degli stanziamenti, e dall'altro sentiamo dichiarazioni di ministri che parlano di dare priorità al ricongiungimento familiare. Questo è contraddittorio, e pertanto riteniamo essenziale e urgente chiarire la posizione del governo", afferma.

Jacobo Rey ha spiegato che l'unico punto all'ordine del giorno della riunione di giovedì era l'approvazione di un prestito di emergenza di 25 milioni di euro per Ceuta, destinato all'accoglienza di circa mille minori migranti non accompagnati. La Galizia appoggia la misura, ma richiede cifre più precise, poiché, ha spiegato Rey, tutto lascia intendere che il numero di bambini sia molto più elevato. Riguardo al numero totale di bambini che la Galizia potrebbe accogliere, Rey non ha fornito cifre esplicite, affermando di non sapere nemmeno quanti bambini si trovino a Ceuta. Inoltre, pur ribadendo il rispetto della legge, ha sottolineato che i sistemi di protezione dell'infanzia in tutte le regioni sono sottoposti a una pressione enorme.

Ha fatto notare che il governo galiziano, dall'inizio del processo di trasferimento a seguito della modifica della legge sull'immigrazione nel marzo 2025, ha accolto 141 minori migranti non accompagnati, provenienti principalmente dalle Isole Canarie e da Ceuta.

"Si tratta di una situazione di estrema preoccupazione che sta colpendo la città autonoma, il suo tessuto sociale e tutti i suoi cittadini. Comprendiamo che sia urgente e prioritario per il governo spagnolo prendere in mano la situazione e stanziare risorse ora. Non tra due settimane, non tra un mese, ma adesso, per prendersi cura di tutti questi bambini migranti", ha concluso.