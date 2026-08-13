Minori migranti Ceuta: governo basco rifiuta trasferimenti imposti, priorità al ricongiungimento familiare

Il governo basco ha affermato che i Paesi Baschi "non accetteranno trasferimenti imposti, improvvisati o non garantiti" di minori arrivati a Ceuta e ha chiesto allo Stato di non scegliere la distribuzione dei minori come "prima opzione", ma piuttosto di "individuare le loro famiglie e valutare la possibilità di un ricongiungimento".

Il direttore per l'Infanzia, l'Adolescenza e la Famiglia del governo basco, Txema Ezkerra, si è presentato oggi nella sede del governo basco a Vitoria-Gasteiz, dopo la riunione della commissione settoriale interregionale convocata dal Ministero della Gioventù e dell'Infanzia.

Ezkerra ha espresso una posizione "molto chiara" alla commissione settoriale, sottolineando che la soluzione non può essere l'accettazione da parte dei Paesi Baschi di trasferimenti imposti di minori, né il trasferimento di minori "da un territorio all'altro".

"L'obbligo primario dello Stato non è quello di distribuire i minori. L'obbligo primario dello Stato è quello di proteggere i bambini", ha affermato.

Pertanto, e prima di qualsiasi trasferimento, ha chiesto che lo Stato "adotti tutti i mezzi per rintracciare le famiglie al fine di valutare un possibile ricongiungimento" e, "se opportuno, attuarlo. Stiamo parlando di bambini e adolescenti, quindi la questione fondamentale in questo momento è garantire il superiore interesse del minore", ha aggiunto.

Il direttore per l'Infanzia, l'Adolescenza e la Famiglia ha affermato di comprendere la situazione "eccezionale" di Ceuta e di concordare sulla necessità di "mettere a disposizione le risorse necessarie", esprimendo la sua "solidarietà all'intera città autonoma e a tutti i suoi residenti".

"I Paesi Baschi - ha aggiunto - sono stati, sono e continueranno a essere di supporto, ma non possiamo confondere la solidarietà con la mancanza di pianificazione, la mancanza di accordo e la mancanza di rispetto per la giurisdizione. Solidarietà, sì, ma a queste condizioni".

Ezkerra ha spiegato che il sistema di protezione dell'infanzia nei Paesi Baschi sta lavorando "oltre la sua normale capacità", sottolineando, "con assoluta chiarezza, che non ci saranno né decisioni unilaterali né fatti compiuti. Dobbiamo proteggere, prima di distribuire le risorse", ha ribadito.

Interpellato in merito, il governo di Euskadi si è rifiutato di fornire dati aggiornati sui minori in affido, sostenendo che "è responsabilità dei Consigli provinciali" fornire queste informazioni. Tuttavia, ha sottolineato che, durante le riunioni di coordinamento tenute con i Consigli provinciali, è stato comunicato loro che "stiamo operando oltre la nostra capacità in termini di affido".

A questo proposito, in dichiarazioni rilasciate oggi a Radio Euskadi, la deputata generale di Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha avvertito che le risorse di Bizkaia sono "ben oltre la loro capacità", poiché attualmente si prendono cura di 584 persone, mentre "la loro capacità ordinaria è di 345".

Il direttore per l'Infanzia, l'Adolescenza e la Famiglia del Governo Basco ha chiarito che la commissione settoriale per l'infanzia e l'adolescenza "non aveva lo scopo di affrontare una possibile distribuzione" dei minori, ma "esclusivamente" di approvare e sottoporre alla conferenza settoriale, che si terrà a fine agosto, lo stanziamento di 25 milioni di euro affinché Ceuta possa affrontare la situazione dell'affidamento dei minori entro la fine dell'anno.

A questo proposito, ha riferito che "nessuno ha votato contro" e che, pertanto, lo stanziamento straordinario di 25 milioni di euro per la città autonoma di Ceuta è stato approvato "all'unanimità".