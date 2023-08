Golpe Niger, missionario italiano: "Restare è il minimo, giovani vedono nel golpe un'opportunità"

''Rimanere è il minimo che si possa fare, per serietà verso se stessi, verso le persone, verso la vita''. Così Padre Mauro Armanino, missionario della Società delle Missioni Africane (Sma), commenta con Adnkronos l'ipotesi di lasciare il Niger su un volo speciale per l'Italia messo a disposizione dal governo. ''Ho scelto di restare perché è bene rimanere soprattutto quando ci sono le difficoltà'', aggiunge esprimendo la volontà di ''aiutare come si può, anche tenendo conto dei limiti oggettivi, i margini di manovra sono limitati, ma è comunque una presenza la mia''.

Dopo il golpe, sono ''aumentate le difficoltà per le persone comuni, con le derrate alimentari, la chiusura delle frontiere'', racconta descrivendo una ''calma apparente''. Dove, precisa, una parte della popolazione, soprattutto ''i giovani vedono nel golpe una opportunità''. Un colpo di stato che Armanino definisce"opportunista, nel contesto nazionale e regionale''.

A Niamey dall'aprile del 2011, il missionario parla di ''un malessere che ha origini profonde'' in Niger, dove ''il popolo è stato estromesso gradualmente dalle decisioni sul proprio destino negli ultimi 10 anni di strapotere del partito dominante del presidente passato e di quello attuale, il Pnds'', il Partito nigerino per la Democrazia e il Socialismo. Armanino cita ''lo smantellamento dei partiti di opposizione'' da parte della leadership guidata dal presidente Mohamed Bazoum, ma anche i danni alla società civile, con la ''cancellazione totale della classe intellettuale''. E ''le condizioni di vita che diventano sempre più complicate per le persone'', oltre a ''una situazione regionale con instabilità nei Paesi limitrofi per motivi di sicurezza e di economia''. In questo contesto ''pessimo'' hanno trovato spazio ''i militari, che si sono inseriti da golpisti trovando un'opportunità nel contrastare la democrazia''.

'improbabile intervento militare Francia ed Ecowas'

Opportunità vista anche ''dai giovani, dalla società civile e dai partiti politici che vedono in questa situazione la possibilità di tornare a giocare un ruolo'', spiega Padre Armanino. ''Un golpe opportunista'' che ''azzera la situazione precedente di stallo e offre una finestra di possibilità, ridando aria e slancio a chi ha perso forza, identità e potere''. Il missionario racconta che, ''dimostrando che questa giunta ha i pieni poteri e li sta mettendo in pratica'', i golpisti stanno cercando di ''incontrare i religiosi cristiani, le autorità musulmane e la società civile''.

Certo, ''il contesto è ancora complicato, volatile e non sappiamo bene come evolverà'', anche perché ''la comunità internazionale non vuole perdere il Niger come alleato''. Quello che a Padre Armanino sembra improbabile è un intervento militare della Francia, rischio di cui ha parlato la giunta militare, così come quello dell'Ecowas, minacciato dai leader dei Paesi dell'Africa occidentale.

''La Francia vede quello che sta accadendo come una grande offesa, dimostrando un atteggiamento poco maturo e non vedendo che la realtà è cambiata'', afferma il missionario. ''Ritengo improbabile un suo intervento militare, anche per il contesto internazionale in cui si trova'', aggiunge. Allo stesso modo, ''non credo che l'Ecowas, al di là delle minacce, possa arrivare'' a un intervento militare in Niger. Quello che l'organizzazione ''non deve far passare facilmente è il fatto che ci sia stato un ennesimo colpo di Stato militare. Ma è ridicolo da che pulpito arrivi la predica...''.