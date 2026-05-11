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Misure commerciali Ue contro Israele: l'Italia al centro del dibattito sulla Cisgiordania

Tajani: nessuna decisione Ue oggi su misure commerciali contro Israele per la Cisgiordania. L'Italia è cruciale per formare una maggioranza qualificata in Consiglio

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani. - Fotogramma/Ipa
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani. - Fotogramma/Ipa
11 maggio 2026 | 11.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una decisione sulle possibili misure commerciali Ue contro Israele per gli insediamenti illegali in Cisgiordania "certamente" non verrà presa oggi. Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles. "Abbiamo detto in Parlamento che siamo pronti a esaminare la proposta franco-svedese, ma bisogna esaminarla, bisogna studiarla. Non credo certamente che sarà una decisione che si prenderà oggi", risponde.

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A differenza delle sanzioni, che richiedono l'unanimità, le misure commerciali richiedono la maggioranza qualificata: vista la ritrosia della Germania a punire Israele, l'Italia potrebbe essere decisiva per la formazione nel Consiglio di una maggioranza qualificata a favore di restrizioni commerciali nei confronti di Israele. Svezia e Francia chiedono un bando contro i prodotti e i servizi forniti dagli insediamenti illegali in Cisgiordania.

Oggi, invece, è probabile che i ministri trovino un accordo sulle sanzioni individuali contro i coloni violenti della Cisgiordania, finora bloccate dall'Ungheria, che nel weekend ha cambiato governo.

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Cisgiordania Israele misure commerciali Ue territori occupati
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