"Noi siamo determinati a intensificare i nostri contatti con l'Egitto a tutti i livelli per instaurare la pace e la stabilità nella nostra regione". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una conferenza stampa al Cairo insieme al presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, ribadendo l'impegno a "cooperare e a essere solidali con i nostri fratelli egiziani per mettere fine allo spargimento di sangue a Gaza".