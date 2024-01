"Le operazioni sono simili strategicamente. Israele ha dichiarato che ricercherà ed eliminerà qualsiasi dirigente o operativo di Hamas che ha preso parte all'attacco del 7 ottobre. E il direttore del Mossad David Barnea ha aggiunto che lo stesso vale per chiunque partecipi ad operazioni contro Israele". Ad affermarlo al Tg5 diretto da Clemente Mimun che andrà in onda alle 20 è un ex esponente dell'unità del Mossad che prese parte all'operazione 'ira di Dio', voluta da Golda Meir, che eliminò ad uno a uno i terroristi ritenuti direttamente o indirettamente responsabili del massacro di Monaco di Baviera del 1972 durante il quale furono uccisi atleti israeliani che partecipavano alle Olimpiadi rispondendo a una domanda se le esecuzioni mirate di oggi hanno affinità con quelle di allora.

"La differenza tattica tra quel che accadde oggi e l'operazione Monaco - sottolinea - sta nel fatto che allora furono tutte operazioni segrete del Mossad, tranne un raid congiunto di esercito e Mossad a Beirut. L'ultima operazione segreta fu contro il capo di 'Settembre nero', Ali Hassan Salameh. Oggi è una guerra dichiarata come tempi e obiettivi, in cui sono impegnate tutte le nostre forze speciali dall'esercito al Mossad".