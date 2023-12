Mo: Unrwa, '130 dipendenti uccisi a Gaza, tragedia senza fine'

E' salito a 130 il numero dei membri dello staff dell'Unrwa che hanno perso la vita in seguito ai raid israeliani sulla Striscia di Gaza dallo scorso 7 ottobre. Lo comunica l'Alto rappresentante dell'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistere i rifugiati palestinesi, Philippe Lazzarini. ''Tra gli innumerevoli civili, donne, bambini coinvolti in questa guerra, anche 130 colleghi dell'Unrwa sono stati uccisi. Nessuno viene risparmiato, una tragedia umana devastante e senza fine'', ha scritto in un tweet Lazzarini.