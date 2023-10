Un'esplosione dovuta a delle bombe a mano. Questa, secondo la versione di Vladimir Putin sarebbe la causa dell'incidente aereo in cui è morto il fondatore della Wagner, Yevgeny Prigozhin, lo scorso 23 agosto, a due mesi esatti dalla fallita rivolta dei mercenari contro Mosca.

Il leader del Cremlino cita informazioni ricevute dal responsabile dell'inchiesta sull'incidente, Alexander Bastrykin, e fa riferimento a "frammenti di bombe a mano" trovati nei corpi delle vittime, suggerendo che vi sia stato uno scoppio all'interno dell'aereo.

"Non c'è stato nessun impatto esterno all'aereo, è un fatto ormai stabilito", ha dichiarato. Viene così esclusa l'ipotesi di un missile. Fino ad oggi le autorità russe non si erano pronunciate sulle cause dell'incidente del quale molti osservatori accusano Putin di averlo architettato per punire Prigozhin.