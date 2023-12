Esponente della Cdu, membro del Bundestag per oltre 50 anni, lascia la moglie Ingeborg, quattro figli e quattro nipoti

L'ex ministro delle Finanze del governo tedesco, Wolfgang Schaeuble, è morto all'età di 81 anni. A renderlo noto è la Dpa, citando la famiglia di Schaeuble.

Il decesso di Schaeuble è avvenuto ieri sera, secondo quanto riporta la Bild. Esponente della Cdu, membro del Bundestag per oltre 50 anni, Schaeuble lascia la moglie Ingeborg, quattro figli e quattro nipoti.

Entrato per la prima volta al Bundestag nel 1972 con la Cdu nella circoscrizione di Offenburg, Schaeuble svolse un ruolo determinante - come ministro dell'Interno del governo di Helmut Kohl - nel Trattato di unificazione della Repubblica federale con l'allora Repubblica democratica tedesca, nel 1990. In quello stesso anno, il 12 ottobre, subì durante un evento di campagna elettorale a Oppenau, nel Baden-Wuerttemberg, l'aggressione di un uomo affetto da problemi psichiatrici che gli sparò ferendolo gravemente, costringendolo da allora su una sedia a rotelle.

Dal 2017 al 2021 Schaeuble è stato presidente del Bundestag. A novembre, rende noto la Bild, aveva festeggiato l'80mo compleanno di sua moglie Ingeborg con tutta la famiglia.