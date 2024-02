Una potente esplosione a Nairobi ha fatto almeno tre morti e 271 feriti. Il bilancio è stato confermato dalla Polizia, riferiscono stamani i media locali. Tra le vittime vi sarebbe un bambino. Un portavoce del governo citato dalla Bbc ha spiegato che un camion cisterna per il trasporto di gas è esploso intorno alle 23.30 ora locale nella zona di Embakasi provocando una "enorme palla di fuoco". Altre notizie parlavano di un'esplosione in un impianto per il gas. Tra i feriti molti hanno avuto problemi per inalazione di fumo. Non sono chiare le cause della tragedia.