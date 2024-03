Il team di Alexei Navalny ha condiviso un video che mostra la folla riunita per rendere omaggio al dissidente morto in carcere e accoglie l'arrivo del feretro in chiesa con gli applausi mentre si sente ripetere il nome di 'Navalny'. "Non avevi paura e noi non abbiamo paura", hanno ripetuto i presenti, mentre il feretro veniva portato in chiesa per il funerale.

La portavoce di Navalny ha ringraziato tutte le persone che sono andate alla chiesa di Mosca per i funerali. "Sono molto grata a coloro che sono venuti in chiesa oggi e a coloro che verranno al cimitero", ha detto Kira Yarmysh al canale YouTube organizzato dai sostenitori di Navalny per l'occasione. "Tutti coloro che sostengono Alexey e ne scrivono, è molto importante ora e lo sarà ancora di più in seguito. Quindi, per favore, non fermatevi". "Ci attendono tempi più duri e lotte più grandi", ha aggiunto. "Quindi non possiamo assolutamente arrenderci. Dovremmo continuare a parlarne e dovremmo ricordarcelo".