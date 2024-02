Navalny, la figlia 23enne: "Posso solo sognare di essere come lui"

Potrebbe essere lei la delfina del padre, Aleksei Navalny: la 23enne Dasha Navalnaya, un'assidua di Instagram che però non ha ancora pubblicato niente sulla morte del dissidente. Studi a Stanford, psicologia sociale e scienze politiche, con borsa di studio, in una delle rare interviste rilasciate negli anni, ricorda il Corriere, disse: "Io parlo come papà e mi muovo come lui...Posso solo sognare di essere come lui".

A Strasburgo, nel 2021, introdotta dall’allora presidente David Sassoli, aveva ritirato al posto del padre il premio Sakharov. In quell'occasione Dasha aveva invitato gli eurodeputati a 'diffidare del pragmatismo', e smetterla di 'flirtare con Putin'. Altrimenti si rischia una guerra, e che ce ne sarà una con l’Ucraina, aveva detto, "è evidente, solo che non ne parlate". L’ultimo video che ha pubblicato su Instagram è un’intervista alla Cnn. "Putin ha appena dichiarato di ricandidarsi e vorrà silenziare mio padre".