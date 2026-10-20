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Netflix risponde alle accuse: "Meghan Markle per promuovere The Gentlemen? La serie non ha bisogno di inventare la sua partecipazione"

Il gigante dello streaming ha risposto alle accuse di 'un casting mirato' per la seconda stagione della serie, dopo le indiscrezioni secondo cui la moglie del principe Harry sarebbe stata presa in considerazione come strumento di promozione

Meghan Markle - (AFP)
Meghan Markle - (AFP)
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20 ottobre 2026 | 12.05
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Netflix ha respinto le accuse secondo cui Meghan Markle sarebbe stata "usata" per promuovere la serie 'The Gentlemen', a poche settimane dalle indiscrezioni sul suo possibile ingresso nel cast. Contemporaneamente alla conferma del ritorno di Meghan nel Regno Unito con il principe Harry e i loro due figli, avevano iniziato a circolare voci sulla partecipazione dell'ex attrice alla seconda stagione della serie di successo. Le indiscrezioni sulla sua presenza sono state poi smentite; tuttavia, Netflix ha ora replicato alle accuse. Una fonte interna ha dichiarato al Times: "Questa non è una serie che ha bisogno di un casting a scopo promozionale".

Il gigante dello streaming ha chiarito la posizione della società, affermando che la produzione non necessita di un casting a scopo promozionale. In precedenza, persone vicine alla duchessa di Sussex avevano insinuato che le fughe di notizie sul suo possibile ingresso nel cast fossero finalizzate a compensare un presunto calo di qualità tra la prima e la seconda stagione. Sebbene le voci fossero state smentite, la pubblicità generata da tali indiscrezioni avrebbe contribuito agli alti indici di ascolto della seconda stagione.

Un amico della duchessa ha recentemente accusato Netflix di "sfruttare" Meghan, dichiarando al Telegraph: "Alcune persone nel suo entourage pensano che sia stata usata per promuovere la seconda stagione, perché sapevano che non era all'altezza della prima e avevano già commissionato una terza stagione. È il trucco di marketing più vecchio del mondo: convincere un nome importante a leggere una sceneggiatura, poi far trapelare la notizia che si è 'in trattativa' con lui o con lei, quando, in realtà, non si è ancora a buon punto".

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