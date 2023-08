New York, su Instagram il suono del ponte di Verrazzano: "E' così inquietante" - Video

"Quel suono è così inquietante...". Ad ascoltarlo è proprio così, nel video, pubblicato da 'Globalalldestinations' si sente il rumore del ponte di Verrazzano di New York, in inglese conosciuto come il Narrows Bridge, 'mosso' dal vento. Un crepitio che scatena i commenti sui social. "Suona come il mio stomaco dopo una cena piccante" scrivono gli utenti, mentre qualcuno azzarda "aiuto, che paura". Il ponte, opera di Robert Moses, collega i due distretti di Brooklyn e Staten Island. Prende il nome dall'esploratore italiano Giovanni da Verrazzano che per primo raggiunse il porto di New York nel 1524. Inaugurato nel 1964, ha un unico difetto, commentano gli utenti sui social, "manca una z nella targa e Verrazzano è diventato Verrazano". Famoso per essere il punto di partenza della maratona della Grande Mela, si vede anche in alcune scene del film 'La febbre del sabato sera".

"Il ponte, come i grattacieli è progettato per piegarsi con il vento in modo che non si spezzino o si rompa. Sta facendo la cosa migliore" commentano da Cincinnati. "Quello che mi sconvolge di più è come molte persone non sappiano che è così che si dovrebbe costruire un ponte" ribattono. "Tutti ingegneri qui sui social" concludono applaudendo virtualmente con tante emoticon sorridenti.