Il gigantesco abete rosso verrà illuminato in una speciale cerimonia il prossimo 29 novembre

Torna l'albero di Natale al Rockefeller Center di New York. L'albero del 2023, un gigantesco abete rosso, proviene dalla zona di Binghamton e misura oltre 24 metri di altezza. Come ogni anno verrà acceso per le festività natalizie durante una cerimonia speciale che quest'anno si terrà mercoledì 29 novembre 2023 alla presenza di artisti e musica dal vivo.

Più di 50.000 luci Led multicolori avvolgeranno l'abete. E una stella Swarovski messa come puntale brillerà insieme ai 3 milioni di cristalli usati per l'addobbo.