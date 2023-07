Niger, ex ostaggio Chiacchio: "Intervento Ecowas? Conseguenze imprevedibili"

E' "inevitabile" che l'Occidente alla fine collabori con i golpisti in Niger sulla questione migratoria, mentre avrebbe "conseguenze imprevedibili" un eventuale intervento militare dei Paesi della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), che in una recente riunione ad Abuja non hanno escluso l'uso della forza se la giunta golpista non dovesse rilasciare il presidente Mohamed Bazoum entro una settimana. Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos Nicola Chiacchio, rapito da un gruppo affiliato ad al-Qaeda a febbraio del 2019 sulla strada per Timbuktu, tenuto in ostaggio per 20 mesi tra Mali e Niger e liberato in Mali, insieme a Padre Maccalli, nell'ottobre del 2020.

"Non so se ci sia stato un precedente o sarebbe la prima volta. E non so se sia legale un tale intervento - prosegue Chiacchio, cicloturista giramondo che ora si trova in Afghanistan, riferendosi sempre a un eventuale intervento dell'Ecowas - Però se funzionasse potrebbe essere un deterrente per futuri colpi di stato militari che negli ultimi anni si sono ripetuti nella regione. E sarebbe un modo per gli africani di affrontare direttamente i propri problemi".

Gli Stati Uniti e alcuni Paesi europei, tra cui la Germania, hanno già annunciato la sospensione della loro cooperazione con Niamey. Una presa di posizione che non convince fino in fondo Chiacchio, secondo cui è "difficile dire quale soluzione possa essere migliore se non si sa almeno quale sia l'obiettivo che si vuole raggiungere. E anche se si definisce l'obiettivo, essendoci più attori che partecipano al processo, non è detto che le scelte che si adottano portino al risultato sperato".

Isolare il Niger, spiega l'ex ostaggio italiano, potrebbe essere controproducente per l'Occidente anche sotto l'aspetto della questione migratoria. Il Paese africano "era l'ultimo baluardo per il controllo dei flussi di migranti attraverso il Sahel. L'Europa e gli Stati Uniti stavano investendo molto nel Paese - afferma - Vista la situazione attuale sembra inevitabile che si sospenda ogni collaborazione con la giunta golpista".

Chiacchio sottolinea come in ogni caso sia "difficile" che il colpo di Stato promosso dai militari, con il generale Abdourahmane Tchani che si è autoproclamato presidente, possa portare "un miglioramento" della situazione in Niger. "Il modello 'democratico' adottato dopo l'indipendenza sembra non funzionare in molti Paesi africani che sperimentano governi decennali della stessa persona e figli, o ripetuti golpi militari. In entrambi i casi i benefici per la popolazione sono pochi - conclude il cicloturista - Si tratta per lo più di lotte di potere per dividersi la torta degli aiuti o delle risorse naturali del Paese".