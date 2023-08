"Si sta preparando un'operazione di evacuazione per via aerea"

I cittadini francesi saranno evacuati da Niamey, la capitale del Niger, "molto presto e in pochissimo tempo". Lo ha riferito il sito di Le Figaro, citando un messaggio dell'ambasciata francese a Niamey in cui si annuncia che "si sta preparando un'operazione di evacuazione per via aerea" dopo il golpe della scorsa settimana.

"Di fronte al deterioramento della situazione della sicurezza in Niger, e approfittando della relativa calma a Niamey, si sta preparando un'operazione di evacuazione per via aerea da Niamey", si legge.