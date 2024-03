Offensiva russa verso Kiev - Ascolta

Sotto attacco russo l'oblast di Sumy, al confine con la Russia e in linea con Kiev che dista dal capoluogo dell’oblast poco più di 300 chilometri, più o meno come Milano da Firenze. L'area è stata bersagliata da colpi di mortaio, elicotteri da combattimento, artiglieria, carri armati, droni, lanciagranate e mine lanciate dai droni. Nel frattempo la Russia afferma di aver abbattuto nelle prime ore del mattino droni che sorvolavano la città di Engels, nella regione sudoccidentale di Saratov. La città, con una popolazione di circa 200.000 persone, si trova a più di 500 chilometri dal confine con l'Ucraina. In passato la Russia ha già dato notizia di droni abbattuti nella regione di Saratov, dove si trova la base aerea militare Engels-2. E' la base dei bombardieri strategici impiegati dalla Russia negli attacchi missilistici contro l'Ucraina.