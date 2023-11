Numerosi i messaggi di congratulazioni per la vittoria

(Adnkronos)

Elezioni in Olanda, stando agli exit poll avrebbe vinto il Partito per la Libertà di estrema destra di Geert Wilders che prenderebbe 35 seggi alla Camera su 150. Numerosi i messaggi di congratulazioni, soprattutto sui social, per il 'Mozart' dei Paesi Bassi. Matteo Salvini ha mandato un sms di sostegno e complimenti 'all’amico Geert Wilders'. “Altro che inciucio con i socialisti, il 3 dicembre a Firenze nascerà una nuova Europa” spiega Salvini ricordando la manifestazione organizzata dalla Lega con gli alleati europei (tra cui Wilders).

"Congratulazioni a Geert Wilders e al Pvv per la loro spettacolare performance alle elezioni legislative che conferma il crescente attaccamento alla difesa delle identità nazionali" scrive su X Marine Le Pen, leader del Rassemblement National. "È perché ci sono persone che rifiutano di vedere spenta la fiaccola nazionale che la speranza di cambiamento resta viva in Europa".

"Il vento del cambiamento è qui! Congratulazioni a Geert Wilders per aver vinto le elezioni olandesi!" scrive anche lui su X il primo ministro ungherese, Viktor Orban.