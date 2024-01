"Lei è vergognoso. Io sono molto calmo. Lei è vergognoso". Alessandro Orsini sbotta a E' sempre Cartabianca, su Rete4, nel consueto intervento nel programma condotto da Bianca Berlinguer. Orsini, professore di sociologia del terrorismo internazionale, esordisce con l'analisi del conflitto tra Israele e Hamas. "Hamas si è rafforzata, ha più militanti e più armi. E' più motivata e ha maggiore sostegno popolare", dice Orsini, che accende i riflettori sul ruolo degli Stati Uniti.

"Kirby - portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza della casa Bianca- con imbarazzo ad una domanda ha risposto dicendo che Hamas è in una posizione di grandi forza. Noi non riusciamo a capire cosa sta accadendo se non mettiamo a fuoco il ruolo degli Stati Uniti. Blinken non è in Medio Oriente per salvare la vita dei palestinesi, ma blocca chi vuole intervenire per fermare Israele. Gli Stati Uniti del presidente Joe Biden hanno consegnato 5400 bombe MK84 al premier israeliano Netanyahu". L'analisi del professor Orsini non è condivisa da altri ospiti presenti in studio. In particolare, il giornalista Stefano Cappellini si esprime sulla ''semplificazione'' che reputa eccessiva nel quadro.

Interviene anche la giornalista Sabrina Scampini, che non riesce però a sviluppare il discorso perché il clima si infiamma: "Non mi fate innervosire il professore", le parole di Bianca Berlinguer. "Lei è vergognoso. Io sono molto calmo. Lei è vergognoso", dice Orsini rivolgendosi a Cappellini. "Così, gratis...", chiosa Cappellini. "La dottoressa Scalvini ha definito le mie affermazioni criminali. Lei, dottoressa Berlinguer, non ritiene di dover intervenire?", chiede Orsini. "Non è piaciuta nemmeno a me l'espressione di Sabrina Scalvini. Ma lei se l'è presa con Cappellini... Cerchiamo di entrare nel merito delle questioni", l'estremo tentativo di Bianca Berlinguer di riportare la discussione sui binari corretti.