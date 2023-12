Alessandro Orsini si scalda a E' sempre Cartabianca nel dibattito con Annalisa Chirico. Il professore di sociologia del terrorismo internazionale, invitato da Bianca Berlinguer a esprimersi sul conflitto tra Israele e Hamas, inizia la sua analisi affermando che "Israele non riuscirà a distruggere definitivamente Hamas, di fatto Israele sta perdendo questa guerra: lo dicono le statistiche. Quando Israele uccide tanti civili è perché uccide pochi miliziani di Hamas e Hezbollah. Gli israeliani sono grandi strateghi, soprattutto i vertici militari, ma non hanno avuto il tempo per elaborare una strategia perché non si aspettavano l'attacco del 7 ottobre. Secondo il Washington Post, su 29mila bombe sganciate su Gaza dall'8 ottobre, il 40% sono 'dumb bomb', lanciate in maniera casuale". Annalisa Chirico interviene ricordando che "l'esercito israeliano agisce seguendo regole di ingaggio". A questo punto, il professore esplode e comincia a ripetere "i soldati israeliani sono terroristi, sono la feccia del mondo" una decina di volte. "Viene fuori il suo antisemitismo. Lei è un antisemita. Bene, hanno sentito tutti", dice Chirico, mentre Orsini incalza con "si vergogni" prima che la conduttrice riesca a riportare la calma parziale tra gli ospiti.