"Hamas usa scudi umani nei bombardamenti? E' assolutamente falso". Alessandro Orsini si esprime così a E' sempre Cartabianca, il programma su Rete4 condotto da Bianca Berlinguer. Il professore di sociologia del terrorismo internazionale dibatte in particolare con la giornalista Annalisa Chirico, che lo incalza domandando anche "perché difende Hamas?".

"E' una stupidaggine dire che a Gaza ci sono migliaia di morti perché Hamas usa scudi umani. Hamas fa irruzione in una scuola piena di bambini, li sequestra con i maestri, spara dalle finestre, Israele spara verso la scuola e uccide anche i bambini: questo è un caso di scudo umano. Lo scudo umano non c'entra niente con il fatto che Israele sganci le bombe su una scuola o una moschea perché sotto c'è un tunnel", dice Orsini, già protagonista di un botta e risposta acceso con la giornalista tra accuse reciproche e minacce di querele.

"Si va avanti a dire questa frase folle, i morti ci sarebbero perché Hamas usa gli scudi umani. Chi lo dice è un ignorante. Non sto difendendo Hamas, che ha commesso un orrore indicibile. Il punto non è questo, il punto è che Israele ha provocato la morte di 23mila palestinesi e questo non ha niente a che vedere con il concetto di scudi umani", aggiunge il professore, che si sofferma anche sul tema degli ostaggi israeliani.

"La situazione degli ostaggi è complessa perché Hamas li vuole usare per ottenere il ritiro delle truppe israeliane o almeno la cessazione dei bombardamenti, ma Netanyahu non prevede una soluzione di questo tipo. Hamas ha coltivato speranze che si sono rivelate vane, sperava di portare a casa un bottino più ricco nell'ambito del primo scambio di ostaggi e prigionieri: non ha ottenuto un prolungamento dello stato di 'quiete'", afferma. Secondo Orsini "non c'è una spaccatura nel governo israeliano, non c'è una parte del governo che vuole interrompere i raid".