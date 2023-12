"Israele sta perdendo la guerra". E' l'analisi del professor Alessandro Orsini nel suo intervento a E' sempre Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rete4.

"Israele non riesce a uccidere i militanti di Hamas, non c'è una sola immagine che certifichi che la guerra di Israele stia andando bene. Quando sono state mostrate le immagini di un centinaio di giovani denudati con le mani legate, si è detto che fossero militanti di Hamas ma non è così. Israele sta perdendo questa guerra anche sul campo: Israele non ha nemmeno sfiorato Hamas, la struttura portante di Hamas è rimasta intatta con tutti i suoi militanti. E' falso che Israele stia uccidendo migliaia di militanti di Hamas. Israele vuole allagare i tunnel di Hamas? E' un'altra soluzione per prendere tempo. Quando si vuole portare avanti la guerra, si usa la tecnica dell'arma magica", afferma il docente di sociologia del terrorismo internazionale.