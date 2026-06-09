In Arizona dagli alberi cadono orsi. E' accaduto in un quartiere residenziale di Rancho Sahuarita dove alcuni abitanti hanno allertato il Dipartimento della fauna selvatica perché un orso si era arrampicato su un albero. L'esemplare, spiega la stampa locale, è una femmina in buona salute, di circa 2 o 3 anni. Per farlo scendere, gli agenti si sono posizionati sotto l'albero con un telo, dopo aver sparato all'animale con un dardo tranquillante. Dieci minuti dopo, come mostra un video pubblicato dal canale social del Sahuarita Police Department, l'orsa è caduta nel telo ed è stata catturata in sicurezza. Il peso però ha fatto perdere l'equilibrio a uno dei soccorritori che è caduto sull'animale.