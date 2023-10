Ostaggi Hamas, a Roma i parenti: domani incontro con Meloni

Tappa a Roma, domani e mercoledì, per un gruppo di parenti di ostaggi israeliani di Hamas, tra cui di Liliach Le Lavron, la donna con cittadinanza anche italiana dispersa dal 7 ottobre e il cui marito Evitar Moshe Kipnis è stato trovato morto la settimana scorsa. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti israeliane, domani sarebbe in programma un incontro con la premier Giorgia Meloni e con il vice premier Matteo Salvini e poi una cena con Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, mentre mercoledì dovrebbero vedere i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Non escluso anche un incontro, tra domani e mercoledì, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La missione all'estero di alcuni dei familiari degli israeliani presi in ostaggio, iniziata a Londra ieri, era stata annunciata la scorsa settimana dal ministro per gli Affari della diaspora Amichai Chikli: "L'obiettivo è portare testimonianze e storie di prima mano ai governanti di questi Paesi per aiutare gli sforzi per far tornare i rapiti ed approfondire il sostegno della comunità internazionale alla guerra di Israele contro le organizzazioni terroristiche". "La battaglia dell'opinione pubblica globale è difficile e complessa, e dobbiamo vincere anche questa", aveva detto, anticipando anche tappe a Bruxelles e negli Stati Uniti.