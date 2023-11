Tra le tre americane che faranno parte del primo gruppo di ostaggi rilasciati da Hamas nell'ambito dell'accordo annunciato ieri vi sarà Abigail Mor Idan, la bambina di 3 anni rapita durante l'attacco del 7 ottobre durante il quale i suoi genitori sono stati uccisi da Hamas. Lo rendono noto fonti americane che specificano che venerdì sarà il compleanno della piccola.

In un'intervista rilasciata nei giorni scorsi a Nbcnews, Liz Hirsh Naftali, una prozia di Abigail, ha raccontato come la bambina fosse in braccio al padre quando un miliziano di Hamas lo ha ucciso. La bimba poi era fuggita nella casa della famiglia dei vicini che l'avevano portata al riparo con loro nel rifugio anti-bombe. "L'ultima cosa che sappiamo è che qualcuno ha visto i terroristi prendere questa madre, i suoi tre figli e Abigail e portarli fuori dal kibbutz", ha aggiunto la donna.