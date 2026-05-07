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Pac, Guarda (Verdi): "Fondi Ue agli Emirati, agricoltori traditi"

L'eurodeputata dei Verdi Cristina Guarda denuncia che fondi Pac per milioni sono finiti agli Emirati Arabi, tradendo gli agricoltori europei e minando la sovranità alimentare.

L'eurodeputata dei Verdi Cristina Guarda - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputata dei Verdi Cristina Guarda - Fotogramma/Ipa
07 maggio 2026 | 17.44
Redazione Adnkronos
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"È inaccettabile che mentre i nostri agricoltori faticano a far quadrare i conti e i piccoli produttori scompaiono, decine di milioni di euro di sussidi europei finiscano nelle casse di una delle famiglie più ricche e autocratiche del mondo. L’inchiesta di DeSmog svela un paradosso insostenibile: la Politica Agricola Comune (Pac) è diventata il bancomat dei regimi fossili e dei fondi sovrani extra-Ue". Lo afferma, in una nota, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Cristina Guarda, commentando l’indagine che rivela come oltre 71 milioni di euro di fondi Pac siano stati erogati a società riconducibili alla famiglia reale Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti.

"L’indagine - aggiunge Guarda - mostra come, tra il 2019 e il 2024, attraverso una rete di sussidiarie in Romania, Spagna e Italia, il fondo sovrano degli Emirati abbia drenato risorse pubbliche europee per produrre foraggio e prodotti destinati all’esportazione nel Golfo, non certo per garantire la nostra sovranità alimentare".

In Italia, spiega, "società come Unifrutti, tra l'altro con sede in Veneto, a Padova, acquisite dai fondi degli Emirati, hanno beneficiato di ingenti fondi pubblici. Questo accade perché l’attuale sistema basato sulla superficie favorisce i grandi latifondisti".

"Siamo di fronte - continua Guarda - a un vero e proprio monopolio. Come denunciato dagli agricoltori in Catalogna e Romania, giganti come Al Dahra controllano talmente tanto terreno da poter dettare i prezzi a loro piacimento: o i piccoli produttori accettano le loro condizioni, o sono fuori dal mercato".

“Mentre - prosegue Guarda - i cittadini europei soffrono per l'impennata dei prezzi alimentari, permettiamo che le nostre risorse agricole siano consegnate a investitori che esportano quasi tutto il raccolto fuori dall'Unione".

"Il dibattito sulla Pac post-2027 è alle porte: non possiamo permettere che continui questo scempio. Serve un tetto massimo invalicabile ai pagamenti per ogni azienda, trasparenza totale sui beneficiari effettivi e uno spostamento deciso delle risorse verso le piccole aziende e le pratiche agroecologiche. Le terre europee devono servire a nutrire i cittadini e a proteggere la biodiversità", conclude l'eurodeputata.

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Cristina Guarda Pac Emirati Ue
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