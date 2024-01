Per la scomparsa di un documento crittografato che era in possesso

Il tribunale speciale di Islamabad ha condannato l'ex primo ministro pakistano Imran Khan e l'ex ministro degli Esteri Shah Mehmood Qureshi a 10 anni di carcere per divulgazione di segreti di Stato. Il tribunale ha annunciato la sentenza per la scomparsa di un documento crittografato che era in possesso dell'ex premier.