Papa Francesco non ha usato la parola 'genocidio' nell'incontro con un gruppo di 10 palestinesi oggi in Vaticano. "Non mi risulta che il Papa abbia usato tale parola. Ha utilizzato i termini con cui si è espresso durante l’Udienza Generale e parole che comunque rappresentano la situazione terribile che si vive a Gaza", ha precisato il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. La delegazione palestinese ricevuta dal Papa in conferenza stampa ha replicato immediatamente: "Siamo in dieci e lo abbiamo sentito tutti".

"Irrealistico" che il Papa abbia utilizzato il termine secondo il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin. Interpellato ai margini di un evento, ha osservato: "Ho visto il comunicato emesso, però non ho ricevuto informazioni dirette sul dialogo o sul colloquio del Papa. Certo, genocidio è un termine molto tecnico che si applica a determinate situazioni. Non so se in questa situazione si possa parlare di genocidio". E' dunque irrealistico che il Papa abbia usato il termine? "Io penso di sì - ha detto . E' un termine che si applica a situazioni ben precise . E ha conseguenze molto precise a livello internazionale".

Ad utilizzare il termine genocidio, intanto, sono stati i membri della delegazione palestinese ricevuta. "A Gaza è un genocidio. Venga a a Gaza", hanno detto in conferenza stampa riferendo di avere invitato il Pontefice a Gaza. A loro dire, Papa Francesco avrebbe risposto che è una buona idea e che andrà quando la situazione lo permetterà. La delegazione ha riferito: "Non avevamo aspettative ma il Papa è stato chiaro, ha parlato di genocidio". La delegazione palestinese ha incontrato il Pontefice in un incontro di "venti minuti". Mentre la delegazione palestinese parlava scorrevano le immagini di bambini palestinesi mutilati, uccisi.

"Non siamo qui per parlare di Hamas ma dell’occupazione", è stata risposta della delegazione palestinese ad una domanda su Hamas.