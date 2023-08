Tre persone hanno perso la vita, tra cui una ragazza di 13 anni che si è lanciata dalla finestra per fuggire dalle fiamme, e numerose altre sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato in un condominio di l'Ile-Saint-Denis, vicino a Parigi. Lo ha reso noto la prefettura di Seine-Saint-Denis spiegando che sono 195 i vigili del fuoco mobilitati per carcere di domare le fiamme. Tra i feriti anche due vigili del fuoco ricoverati ''in assoluta emergenza'', le cui condizioni sono giudicate ''stabili''.