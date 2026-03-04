circle x black
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video

04 marzo 2026 | 15.04
Redazione Adnkronos
Un jet viene abbattuto sui cieli di Teheran e i pasdaran esultano. In realtà, non si rendono conto che un F-35 israeliano colpisce un caccia iraniano: per la prima volta un F35 abbatte un velivolo nemico con pilota ai comandi in un combattimento. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno dato ampio risalto allo scontro nell'operazione avviata il 28 febbraio. Stati Uniti e Israele, nel giro di 4 giorni, hanno acquisito il controllo sostanziale dei cieli iraniani. I raid si apprestano ad entrare in una nuova fase.

