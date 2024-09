Nel nuovo pacchetto da 8 miliardi che gli Stati Uniti invieranno all'Ucraina ci sono per la prima volta dall'inizio del conflitto anche le munizioni a medio - lungo raggio Joint Standoff Weapon, per migliorare le capacità di attacco di Kiev. Vengono definite super bombe plananti. Scopriamo assieme nella nostra scheda come funzionano e perché possono essere decisive.