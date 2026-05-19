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Petrolio Russia: l'Ue critica la proroga Usa della pausa nelle sanzioni

L'Ue critica la proroga Usa della sospensione delle sanzioni sul petrolio russo trasportato via mare. Dombrovskis: non allentare pressione su Mosca, che guadagna dalla crisi energetica.

Il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis - Fotogramma/Ipa
Il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis - Fotogramma/Ipa
19 maggio 2026 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Unione Europea non approva la decisione degli Usa di estendere per altri 30 giorni la sospensione delle sanzioni imposte dagli Usa sul petrolio russo trasportato via mare, per aiutare i Paesi più colpiti dalla crisi energetica causata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, conseguenza dell'attacco di Israele e Usa contro l'Iran.

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"Il segretario al Tesoro Scott Bessent - ha detto il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis stamani a Parigi, a margine del G7 Finanze - ci ha informato della decisione. Dal punto di vista dell'Ue, questo non è il momento di allentare la pressione sulla Russia. Di fatto, Mosca guadagna dalla guerra in Iran e per via dei prezzi del petrolio in aumento".

Secondo Dombrovskis, "semmai occorrerebbe aumentare la pressione" su Mosca. "Il segretario Bessent ci ha assicurato che si tratta di una misura temporanea, ma è già la seconda proroga di una misura che sarebbe dovuta durare solo trenta giorni", ha concluso.

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Valdis Dombrovskis Ue Ucraina sanzioni Russia Usa Scott Bessent
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