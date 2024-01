E' stato condannato per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp nel 2013

L'ex atleta paralimpico Oscar Pistorius, dopo oltre otto anni dietro le sbarre per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, sta per tornare a casa. Il 37enne ha ottenuto la libertà condizionale nel marzo 2023, dopo aver scontato metà della sua condanna a 13 anni e 5 mesi per omicidio. La libertà vigilata gli è stata concessa lo scorso 24 novembre. Secondo i media sudafricani, Pistorius trascorrerà il suo tempo da uomo libero nella lussuosa villa a tre piani con 12 letti dello zio, situata nell'esclusivo sobborgo Waterkloof di Pretoria.

Nel 2014, l'Alta Corte di Gauteng, Pretoria, giudicò l'ex campione paralimpico colpevole di omicidio colposo dopo aver sparato e ucciso Steenkamp nelle prime ore del giorno di San Valentino del 2013, mentre lei si trovava dietro la porta chiusa del suo bagno. Nel 2016, la Corte Suprema condannò Pistorius a sei anni di carcere, ma la sentenza fu annullata dalla Corte Suprema d'Appello (Csa) nel 2017, con conseguente aumento della pena detentiva, che divenne di 13 anni e cinque mesi. A inizio settimana, il Dipartimento dei Servizi Correzionali (Dcs) ha confermato la data della libertà vigilata al 5 gennaio, confermando quanto precedentemente comunicato nello scorso novembre.

Il portavoce del Dcs, Singabakho Nxumalo, ha dichiarato alla stampa che la decisione di concedere la libertà vigilata a Pistorius è stata presa dopo aver valutato il profilo di Pistorius e altro materiale presentato ai fini dell'esame della libertà vigilata. "Il Dipartimento afferma che la decisione di mettere il detenuto Oscar Pistorius in libertà vigilata, con effetto dal 5 gennaio 2024, rimane valida e deve essere applicata". "Ciò significa che Pistorius sarà ammesso a un sistema di correzione comunitaria e sarà monitorato fino alla scadenza della sua pena nel 2029 - ha dichiarato Nxumalo - l'elevato profilo pubblico legato a Pistorius non lo rende diverso dagli altri detenuti né giustifica un trattamento incoerente".

La madre di Reeva, June Steenkamp, che ha recentemente dovuto affrontare anche il lutto per la scomparsa del marito Barry, ritiene che Pistorius non abbia avuto rimorsi per l'omicidio di sua figlia e che pertanto dovrebbe essere tenuto dietro le sbarre. La donna ha parlato durante un incontro facilitato dal Dcs nell'ambito del programma di dialogo tra vittima e colpevole.

"Sarà difficile stare nella stessa stanza con lui... Mi sento molto stressata". Alla domanda se credeva che Pistorius fosse pentito dopo tutto questo tempo di prigionia, aveva risposto: "No. Mai".