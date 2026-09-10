Lo licenziano e lui apre una pizzeria... in macchina. A New York un uomo ha perso il lavoro e si è reinventato, dando vita a un vero e proprio ristorante nel retro della sua Smart. Bradley Alvelo è riuscito a trasformare il suo mezzo di trasporto nella principale fonte di guadagno, che oggi ha un fatturato di circa 12mila dollari al mese, poco più di 10mila euro.

'Pizza Pod NYC', il nome della sua attività, nasce dopo essere stato licenziato dall'azienda per cui lavorava da 15 anni, nel momento in cui la compagna era incinta. Alvelo non è riuscito a ottenere l'indennità di disoccupazione e ha iniziato ad attingere ai propri risparmi per coprire le spese familiari in vista della nascita del figlio. La ricerca di un nuovo lavoro andava per le lunghe e così ha deciso di prendere la situazione in mano, trasformando, circa un anno fa, la sua Smart in una pizzeria mobile.

Non è però un food truck, in quanto tutto il necessario per le proprie pizze (forni, ingredienti, scatole e utensili vari) si trovano all'interno della sua automobile. L'investimento iniziale ha richiesto circa duemila dollari, ma ovviamente non tutto può avvenire nella Smart: impasto, lavaggio e conservazioni degli alimenti avvengono in strutture esterne con cui ha stretto un accordo.

L'auto viene usata come punto di cottura e vendita delle pizze, con il forno per cuocerle che è installato all'interno della Smart, una vera e propria cucina 'portatile'. Proprio il forno è stata la spesa maggiore, da oltre mille dollari. Ogni parte della Smart ha una funzione: ci sono due forni elettrici, in grado di arrivare a 800 gradi di temperatura,

Dentro la Smart ogni centimetro ha una funzione. Il sistema comprende due forni elettrici da circa 1.600 watt ciascuno, in grado di raggiungere una temperatura dichiarata di circa 800 gradi. Il generatore fornisce l'energia e i forni sono collegati tramite cavi elettrici ad alta potenza. Il menù comprende nove pizze, con i prezzi che vanno dai 16 ai 20 dollari.