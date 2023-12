Un deputato dell'estrema destra polacco ha usato un estintore per spegnere le candele di un menorah, il candelabro a sette braccia, che erano state accese in Parlamento in occasione della festa di Hanukkah. In un video ripreso dalla Tvn24 si vede Grzegorz Braun, membro del partito "Confederazione", prendere un estintore dalla parete per spegnere le candele che erano state prima accese da rappresentanti della comunità ebraica polacca invitati dal presidente del Parlamento.

Nel video si può sentire il deputato dell'estrema destra che definisce le candele "un atto di satanismo". Il presidente del Parlamento, Szymon Holownia, ha sospeso Braun dai lavori parlamentari oggi ed ha annunciato una denuncia penale, affermando che non intende tollerare antisemitismo e razzismo. Il neo nominato primo ministro Donald Tusk ha definito l'azione di Braun "una vergogna".