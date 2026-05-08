Polonia riceve 44 miliardi dall'Ue per rafforzare la difesa

Accordo storico: la Polonia ottiene 44 miliardi di euro dall'Ue per rafforzare difesa e industria bellica, il primo Paese a firmare un'intesa per il programma Safe

La Polonia è il primo Paese ad aver firmato, oggi, un accordo con la Commissione Europea per finanziare la modernizzazione delle sue forze armate e dell'industria bellica, ricevendo un prestito di quasi 44 miliardi di euro nell'ambito del programma Safe, del quale il Paese è il principale beneficiario.

"Questo è un momento cruciale nella storia sia della Polonia che dell'Unione Europea", ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk durante la cerimonia di firma.