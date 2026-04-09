Procaccini (FdI): l'Italia costruisce maggioranze per la flessibilità Ue

All’interno dell’architettura europea, "si costruiscono maggioranze per cambiare le regole e ottenere modifiche, proroghe e flessibilità". Lo ha sottolinato Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia e copresidente del gruppo Ecr, a Ping Pong su Rai Radio1.

"Oggi l’Italia - ha aggiunto - è diventata la pietra angolare di una maggioranza di centrodestra che prima non esisteva. Questo dimostra il peso crescente del nostro Paese in Europa".

"C’è chi pensa - ha continuato - di distribuire risorse per comprare consenso e chi invece sa che la prima cosa da fare è tenere i conti in ordine. Con i conti in ordine si pagano meno interessi sul debito e cresce la credibilità internazionale. Solo così si creano le condizioni per sostenere investimenti e crescita", ha concluso.