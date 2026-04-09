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Procaccini (FdI): l'Italia costruisce maggioranze per la flessibilità Ue

L'eurodeputato Procaccini, copresidente del gruppo Ecr, afferma che l'Italia costruisce maggioranze in Ue per avere maggiore flessibilità e influenza, rafforzando così il proprio peso politico europeo.

Il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento Europeo Nicola Procaccini - Fotogramma/Ipa
Il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento Europeo Nicola Procaccini - Fotogramma/Ipa
09 aprile 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

All’interno dell’architettura europea, "si costruiscono maggioranze per cambiare le regole e ottenere modifiche, proroghe e flessibilità". Lo ha sottolinato Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia e copresidente del gruppo Ecr, a Ping Pong su Rai Radio1.

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"Oggi l’Italia - ha aggiunto - è diventata la pietra angolare di una maggioranza di centrodestra che prima non esisteva. Questo dimostra il peso crescente del nostro Paese in Europa".

"C’è chi pensa - ha continuato - di distribuire risorse per comprare consenso e chi invece sa che la prima cosa da fare è tenere i conti in ordine. Con i conti in ordine si pagano meno interessi sul debito e cresce la credibilità internazionale. Solo così si creano le condizioni per sostenere investimenti e crescita", ha concluso.

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Nicola Procaccini flessibilità Ue patto stabilità maggioranze Ue
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