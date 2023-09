''Sono felice di vederti''. Così il presidente russo Vladimir Putin ha accolto il leader nordcoreano Kim Jong-un al Cosmodromo di Vostochny, in Russia, per il summit che riguarderà una serie di temi: fornitura di armi da Pyongyang a Mosca, cessione di tecnologie satellitari da Russia a Corea del Nord. Tra i due leader una lunga stretta di mano di 40 secondi "Grazie per averci invitato e di averci inserito nella vostra fitta agenda", ha detto Kim a Putin. Il Cremlino ha condiviso un video dell'arrivo di Kim.