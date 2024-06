Lasciata la Corea del Nord, salutato Kim Jong Un, con il quale ha stretto un accordo di partenariato strategico globale e di assistenza militare reciproca in caso che uno dei due paesi sia attaccato, il presidente russo Vladimir Putin è arrivato nelle scorse ore in Vietnam, per la sua quinta visita nel Paese, la prima dal 2017. Intanto, gli ambasciatori Ue hanno approvato il 14esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia che prevede anche misure a tutela delle imprese europee.