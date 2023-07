Putin e la rivolta di Prigozhin, Sisci: "Ecco le ripercussioni globali del caos"

L'esperto di geopolitica: "E' di fatto terminata la guerra in Ucraina. Putiniani italiani più in difficoltà. Cina e Iran sono ora più soli. Si rafforza il nuovo asse Usa-India"

La Russia è "nel caos", è "finita la Russia che conoscevamo", è "finita la potenza russa" e quel "caos" potenzialmente "si espande a livello globale". Dalla Russia all'Estremo oriente, dalla Russia al Nordafrica. Con "ripercussioni" che passano per l'Europa. Francesco Sisci, esperto di geopolitica, ragiona con l'Adnkronos dopo che il leader russo Vladimir Putin ha definito la rivolta armata lanciata da Yevgeny Prigozhin come "una pugnalata alle spalle alle nostre truppe e alla Russia", parlando di "gravi azioni di tradimento" e assicurando che i responsabili "pagheranno per questo".

"E' chiaro - dice Sisci - che siamo in una situazione di guerra civile di caos e non sappiamo quando e come ne usciremo né fin dove si allargherà questo caos". E, aggiunge, "la guerra in Ucraina è di fatto finita adesso", a prescindere da "chi vincerà la partita" in Russia, passato più di un anno dall'invasione russa che il 24 febbraio dello scorso anno Putin definì come una "operazione militare speciale". "Il fronte con l'Ucraina potrebbe crollare nelle prossime ore, nei prossimi giorni - osserva l'esperto - Un Paese non può combattere una guerra civile e una guerra esterna allo stesso tempo e l'Ucraina sarà il protagonista politico della politica europea". Con la conseguenza di un "rimescolamento di molte carte".

Anche a casa nostra. "Il personaggio più importante che in Italia sosteneva Putin, Silvio Berlusconi, è morto" e il leader russo "è in grande difficoltà", osserva Sisci. "I putiniani italiani, Matteo Salvini e Giuseppe Conte oggi sono più isolati, quindi più in difficoltà - afferma - e la domanda è se questo avrà un impatto sugli equilibri italiani".

E c'è la Cina, "amica" di Putin, che non ha mai condannato esplicitamente l'invasione russa dell'Ucraina. Il gigante asiatico - guidato da Xi Jinping che Joe Biden non esita a considerare alla pari di un "dittatore" - aveva "in un primo momento sostenuto la Russia" nella decisione di invadere la vicina Ucraina "e poi aveva preso via via una posizione più neutrale", dice Sisci. Ma oggi, rileva, Pechino "è di fatto più isolata perché con il caos in Russia è completamente circondata" e "quando lo scenario a Mosca emergerà non sarà comunque favorevole" per la Cina.

I fatti in Russia arrivano, osserva, "quasi simbolicamente poche ore dopo che Stati Uniti e India", in occasione della visita del premier Narendra Modi alla Casa Bianca, "hanno sancito una nuova alleanza in funzione anti-cinese" e "l'indebolimento della Russia rafforza il nuovo asse Usa-India". In nome del pragmatismo che lo contraddistingue, il gigante asiatico "aspetterà per vedere quando la polvere si deposita", evidenzia Sisci nell'intervista da Pechino, ma "probabilmente comincerà una riflessione su tutta l'esperienza di Putin e Gorbaciov" perché "se in passato l'idea che era che Gorbaciov aveva distrutto l'Unione Sovietica con le sue riforme, oggi potrebbe avere credito l'idea che invece è stato Putin" - l'uomo della partnership "strategica della nuova era" con Xi - a non cogliere la profondità della crisi dell'Unione Sovietica".

Non solo. C'è la questione nordcoreana con Pyongyang che "si appoggiava sia alla Cina che alla Russia e che ora resta senza quest'ultima", osserva ancora mentre crescono i timori della comunità internazionale per i test missilistici e il programma nucleare della Corea del Nord.

Le conseguenze di quanto accade in Russia arrivano al Medio Oriente, dove "tutti gli equilibri potrebbero essere scossi", all'Iran, osserva ancora l'esperto, ricordando come la Repubblica Islamica si sia "esposta molto con l'invio di droni, armamenti, aiuti" da quando è iniziato il conflitto in Ucraina e come oggi "sia molto più sola". E Sisci pensa anche alla Siria, a "tutte le forze filo-iraniane" nel Paese arabo, e non solo, dove Russia, Turchia e Iran sono state protagonisti di questi dieci anni di caos e guerra dopo l'inizio, nel 2011, di proteste antigovernative presto nella repressione e in un lungo e sanguinoso conflitto.