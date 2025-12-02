circle x black
Putin e Witkoff in versione turista: "Bella passeggiata a Mosca?" - Video

02 dicembre 2025 | 19.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Avete fatto una passeggiata nel cuore di Mosca". Vladimir Putin accoglie così Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati da Donald Trump a Mosca per discutere il piano americano per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Alle parole di Putin, risponde solo Witkoff che si dichiara un turista entusiasta: "Una bellissima passeggiata in una città magnifica".

Witkoff e Kushner, genero di Trump, hanno passeggiato sulla piazza Rossa prima di raggiungere il Cremlino dove, a quanto pare, sono stati costretti ad una discreta anticamera prima di essere ricevuti da Putin.

in Evidenza